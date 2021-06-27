مديرية النقل بالقاهرة تنفي توحيد تسعيرة للتوكتوك بأحياء العاصمة

نفى المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص توحيد تسعيرة "التوكتوك" بـ3 جنيهات لأى مكان، موضحا أنه لا يجب أن ننساق وراء الشائعات التى تصدرها مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا إلا بعد التأكد منها لعدم إحداث بلبلة بالشارع المصري.

وأضاف حلمى لـ"الشروق": "تلك القرارات تأتى بواسطة الحكومة لا محافظة ولا حي بمقدرتها إصدار تلك القرارات إلا بعد دراسة تحليلية له قبل تطبيقه"، قائلًا:"نوحد التسعيرة إزاى ومش كل التكاتك مرخصه وورقها سليم، وكل ما يقال غير صحيح".

وذكر أن الدولة اتجهت الفترة الأخيرة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، إلى تنفيذ خطة استبدال "التوكتوك" بسيارة "الميني فان" وهى سيارة تسع لـ8 ركاب عن طريق دفع الفارق بينهما، موضحًا أنه سيتم تسير التوكتوك فى الشوارع الجانبية بشرط حصول مالكه على التراخيص.