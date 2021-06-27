تمكنت سلطات الأمن المغربي بمنطقة سيدي إفني الساحلية، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ54 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر لصحيفة "هسبريس" المغربية إن "عملية الإحباط، التي جرت بتنسيق مع مصالح الصيد البحري والقوات المساعدة، أسفرت عن حجز قارب مطاطي وتوقيف 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم نساء وأطفال، يتحدرون جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء".

وقامت النيابة العامة المختصة، بإحالتهم إلى مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، وأمرت بفتح التحقيقات بهدف تحديد الجهات وراء تنظيم هذه الأنشطة الممنوعة.