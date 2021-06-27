ضبط صاحب مخزن خردة بتهمة سرقة معدات بناء من داخل موقع بالمرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على صاحب مخزن خردة بالمرج، لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج، بقيام صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية "شداد" - 14 كابلا كهربائيا مختلف الأحجام والأنواع - 16 قطعة حديدية - 6 فتيلات - 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة "جميعهم مجهولين المصدر" - سيارة نصف نقل ملك المتهم).

وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته؛ بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.