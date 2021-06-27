بعد إحالة واقعة طالبة كلية الآداب إلى النيابة العامة: «قومى المرأة» يشيد بقرار رئيس جامعة طنطا

مايا نصرى: تحرك سريع للتحقيق فى الواقعة لمعاقبة المخطئين



تلقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اتصالاً هاتفياً من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تم خلاله مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة طالبة كلية الآداب، وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبى الامتحان يوم الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مدة الامتحان.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاتصال أن الواقعة سيتم إحالتها إلى مكتب النائب العام صباح الغد للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي فى بيان لها على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود ذكي على متابعته القضية وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله الى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين.

وأعربت مرسي عن استنكارها واستيائها الشديد مما تعرضت له الفتاة من أذي نفسي، مؤكدة أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.