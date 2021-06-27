تقرير أممي: هناك دولة مهددة بالجوع يأكل سكانها الصبار والجراد وأوراق الشجر

كشف خبراء من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير لهم، عن أسوأ موجة جفاف تهدد سكان دولة مدغشقر، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وذكر التقرير أن هذه الظاهرة الطبيعية التي تضرب البلاد تعد خطيرة ويمكن لها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وأبرزها الجوع، حيث سيتأثر أكثر من 1.14 مليون شخص من سكان دولة مدغشقر.

وأشار التقرير إلى أن الناس يأكلون ثمار الصبار والجراد لمواجهة الجفاف الشديد الذي يهدد بلدهم.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب أفريقيا، لولا كاسترو، إنها لم ترَ شيئا كهذا طوال 28 عامًا مع المنظمة، مضيفة أن "آلاف العائلات تتغذى على الصبار الأحمر الخام وأوراق الشجر والجراد منذ عدة أشهر حتى الآن".

ودعت حكومة مدغشقر والأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى تخصيص حوالي 155 مليون دولار لتزويد السكان المحليين بالغذاء.

في وقت سابق، أفيد بأن القارة الإفريقية مهددة بمجاعة جماعية. تشير التقديرات إلى أن حوالي 230 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء يعانون باستمرار من نقص الغذاء.