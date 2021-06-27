 الإعلام الأمني العراقي: القبض على أربعة إرهابيين أثناء دخولهم إلى بغداد - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: القبض على أربعة إرهابيين أثناء دخولهم إلى بغداد

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:34 ص
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، أن الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض على أربعة إرهابيين أثناء دخولهم للعاصمة بغداد.

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ "أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبجهود متميزة تمثلت بمتابعة ومراقبة تحركات العناصر الإرهابية، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات من القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء بمناطق متفرقة من العاصمة.

وأشارت الخلية إلى أن الإرهابيين عملوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفة أنه تم اتخاذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية.

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