بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بدءًا من يوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري، بجميع مراكز المحافظة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وإطلاع المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية؛ لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.