 بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا - بوابة الشروق
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بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:18 م

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بدءًا من يوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري، بجميع مراكز المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وإطلاع المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية؛ لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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