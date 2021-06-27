أبو الغيط يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع وزاري دولي ضد داعش

توجه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على رأس وفد، اليوم الأحد، إلى روما للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش والتى تبدأ غدا الاثنين.

ويضم الوفد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يعرض أبو الغيط خلال الاجتماع رؤية جامعة الدول العربية بشأن مواجهة تنظيم داعش وضرورة مواجهة الأنشطة الإرهابية على الساحتين السورية والعراقية والتحذير من مخاطر عودة تنظيم داعش على السلم والأمن الدوليين.

يذكر أن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش سيترأسه إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

ويشارك في الاجتماع 82 وفداً من دول ومنظمات منخرطة في العمل ضد داعش حيث تتخوف الأطراف الدولية من الخطر الذي مازال يمثله التنظيم على الأمن العالمي خاصة في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.