 ماكرون يمنى بخسائر جسيمة في جولة الإعادة من انتخابات الأقاليم بفرنسا - بوابة الشروق
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ماكرون يمنى بخسائر جسيمة في جولة الإعادة من انتخابات الأقاليم بفرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:55 م

مني الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخسائر جسيمة في جولة الإعادة لانتخابات الأقاليم، وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من لجان الاقتراع.

وذكرت قناة "فرانس2" التليفزيونية، أنه وفقا لتوقعات معهد "إيبسوس/ سوبرا استيريا" لاستطلاعات الرأي، لم يفز حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بأي من الأقاليم، وفشل كل مرشحيه في تحقيق حتى مكاسب متوسطة.

ووصف المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال في تصريحات لقناة "فرانس2" النتائج "بالمخيبة".

وكما كان متوقعا، لا يزال المحافظون التقليديون والاشتراكيون يحكمون قبضتهم بالأقاليم، حسبما تشير استطلاعات الرأي خارج لجان الاقتراع.

كان أداء حزب ماكرون أيضا سيئا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

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