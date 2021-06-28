مستشار النمسا: الفعاليات الجماهيرية ضرورة اقتصادية رغم كورونا

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن اعتقاده بأن الفعاليات الجماهيرية تمثل ضرورة اقتصادية رغم أزمة كورونا.

وخلال فعاليات سباق جائزة ستيريا الكبرى ضمن منافسات بطولة سباقات السيارات فورمولا-1، قال السياسي المحافظ، اليوم الأحد، إن طفرة فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" ليست مدعاة للذعر، مضيفا أن "نقطة الانزعاج بالنسبة لي تبدأ من اللحظة التي توجد فيها طفرة في مكان لا يؤثر فيه التطعيم، أما الخبر السار فهو أن التطعيم يؤثر أيضا في حال طفرة دلتا".

وحضر السباق حوالي 15 ألف متفرج، ومن المتوقع حضور 100 ألف شخص المسابقة التالية مع رفع قيود كورونا على الفعاليات في النمسا اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وأعرب كورتس، عن اعتقاده بأن القاعدة الخاصة بقصر الحضور على من تلقوا التطعيم، أو الذين أجروا اختبارات كورونا وجاءت النتيجة سلبية، أو المتعافين من مرض كوفيد-19، هي قاعدة جيدة، وتابع بالقول إن مثل هذه الفعاليات الكبيرة من ضروريات العودة إلى الحياة الطبيعية، "والمسألة تتعلق أيضا بتوفير فرص عمل كثيرة".

تجدر الإشارة إلى أن 59% من سكان النمسا، اعتبارا من سن 12 عاما حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ووصلت نسبة من تلقوا جرعتي اللقاح إلى قرابة 37%.