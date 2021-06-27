نقل القاهرة تنفى توحيد تسعيرة التوك توك

نفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة أشرف حلمى، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص توحيد تسعيرة «التوك توك» بـ3 جنيهات لأى مكان، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننساق وراء الشائعات التى تصدرها مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، إلا بعد التأكد منها لعدم إحداث بلبلة فى الشارع المصرى.

وأضاف حلمى لـ«الشروق» أن تلك القرارات تأتى بواسطة الحكومة، وليس من سلطة المحافظة أو الحى إصدار تلك القرارات إلا بعد دراسة تحليلية له قبل تطبيقه، قائلا: «نوحد التسعيرة إزاى ومش كل التكاتك مرخصة وورقها سليم».

ولفت إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، اتجهت الفترة الأخيرة إلى تنفيذ خطة استبدال «التوك توك» بسيارة «المينى فان» وهى سيارة تسع 8 ركاب عن طريق دفع الفارق بينهما، موضحا أنه سيتم تسير التوك توك فى الشوارع الجانبية بشرط الحصول مالكه على التراخيص.