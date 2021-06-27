الصحة الأردنية: تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية،اليوم الأحد، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 749 ألفا و784 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 546 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 733 ألفا و604 حالات، بالإضافة لتسجيل تسع وفيات ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى تسعة آلاف و727 حالة.

وأضاف البيان أنه تم إجراء اليوم 18 ألفا و370 فحصا، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7 ملايين و807 آلاف و672 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.53%.