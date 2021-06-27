هيئة رقابية محلية: الفلبين لا تزال تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال

واجهت الفلبين معظم توصيات مجموعة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن لا تزال هناك أوجه قصور لديها، حسبما قالت هيئة رقابية محلية في أعقاب وضع الفلبين قيد المراقبة المتزايدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، أن مجلس مكافحة غسل الأموال في الفلبين قال في بيان يوم السبت، إنه في حين أن الفلبين تمكنت من "أن تلبي إلى حد كبير" توصيات "مجموعة العمل المالي"، لا تزال هناك 18 نقطة يجب أن تمتثل لها لتجنب العقوبات.

وصنفت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، الأسبوع الماضي الفلبين ومالطا وهايتي وجنوب السودان على أنها دول تحتاج إلى مزيد من المراقبة.

وقال المجلس الفلبيني لمكافحة غسل الأموال، الذي يرأسه البنك المركزي، إن "التعهد المستمر ذو الصلة من جانب الحكومة ووكالات تطبيق القانون بتنفيذ 18 خطة عمل ضمن الأطر الزمنية المحددة سيكون ضروريا لحذف الفلبين (من قائمة الدول التي تحتاج لمزيد من المراقبة)".

وإذا فشلت الفلبين في الوفاء بالمواعيد النهائية التي حددتها مجموعة العمل المالي، يمكن للمجموعة دعوة الدول الأخرى إلى فرض إجراءات مضادة ضد مانيلا، وفقا لبيان مجلس مكافحة غسل الأموال المحلي.

وقال المجلس إن الدولة مطالبة بتقديم تقارير حول ما تنجزه 3 مرات سنويا.