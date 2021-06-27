أمريكا: إنقاذ 50 سائقا وتضرر 350 مركبة بولاية ميشيجان جراء الفيضانات

ذكر مسؤولون محليون أمريكيون أنه تم إنقاذ نحو 50 سائقًا و تضرر 350 مركبة جراء فيضانات بسبب هطول الأمطار بمقاطعة واين بولاية ميشيجان الأمريكية.

وأضاف المسئولون، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى سبع بوصات من الأمطار هطلت في أجزاء من ديترويت ومقاطعة واين بولاية ميشيجان الأمريكية.. وتسببت الأمطار الكثيفة في تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة التي غمرتها المياه مما دفع إلى إنقاذ حوالي 50 سائقا.

ومن جانبه، قال الملازم مايكل شو المتحدث باسم شرطة ولاية ميشيجان "إن السلطات أحصت غرق نحو 350 مركبة جراء الفيضانات"، موضحا أنه عانى البعض من نوع من التلف في الأسلاك، وبعضهم وصل الماء إلى أعلى إطاراتهم، والبعض كان يصل إلى النوافذ، والبعض الآخر مغمور بالكامل بالمياه.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها جنوب شرق ميشيجان لمثل هذه الفيضانات في عام 2014، بعد هطول أربع إلى ست بوصات من الأمطار على مدى أربع ساعات، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.