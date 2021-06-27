 أمريكا: إنقاذ 50 سائقا وتضرر 350 مركبة بولاية ميشيجان جراء الفيضانات - بوابة الشروق
الأحد 27 يونيو 2021 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

أمريكا: إنقاذ 50 سائقا وتضرر 350 مركبة بولاية ميشيجان جراء الفيضانات

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:55 ص

ذكر مسؤولون محليون أمريكيون أنه تم إنقاذ نحو 50 سائقًا و تضرر 350 مركبة جراء فيضانات بسبب هطول الأمطار بمقاطعة واين بولاية ميشيجان الأمريكية.

وأضاف المسئولون، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن ما يصل إلى سبع بوصات من الأمطار هطلت في أجزاء من ديترويت ومقاطعة واين بولاية ميشيجان الأمريكية.. وتسببت الأمطار الكثيفة في تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة التي غمرتها المياه مما دفع إلى إنقاذ حوالي 50 سائقا.

ومن جانبه، قال الملازم مايكل شو المتحدث باسم شرطة ولاية ميشيجان "إن السلطات أحصت غرق نحو 350 مركبة جراء الفيضانات"، موضحا أنه عانى البعض من نوع من التلف في الأسلاك، وبعضهم وصل الماء إلى أعلى إطاراتهم، والبعض كان يصل إلى النوافذ، والبعض الآخر مغمور بالكامل بالمياه.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها جنوب شرق ميشيجان لمثل هذه الفيضانات في عام 2014، بعد هطول أربع إلى ست بوصات من الأمطار على مدى أربع ساعات، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك