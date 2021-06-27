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قطع المياه لمدة 12 ساعة بحى الشرابية شمال القاهرة

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
محمد عبد الناصر
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:19 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:19 م

أعلن الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، قطع المياه بمناطق عزبة بلال وعزبة الورد، من العاشرة مساء اليوم الأحد حتى العاشرة صباحًا يوم الاثنين، وذلك لحين الانتهاء من عمل لحامات خط المياه الجديد بشارع درب السكة الحديد بحى الشرابية.

وأوضح فوزى، في بيان صحفى، اليوم الأحد، أن ذلك ضمن مراحل مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع درب السكة، ورفع كفاءتها للمواطنين، مضيفًا أن المنطقة بالكامل تشهد عملية تجديد وتطوير من ناحية البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء سيتم الانتهاء منها الأيام المقبلة.


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