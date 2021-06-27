 بنجلاديش تلغي خططا لبناء 10 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم - بوابة الشروق
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بنجلاديش تلغي خططا لبناء 10 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم

دكا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:05 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:05 م

ألغت حكومة بنجلاديش خططا لبناء عشر محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، فيما تبحث عن مصادر طاقة بديلة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

 

ومن بين المشروعات الرئيسية، التي ألغتها الحكومة، محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، بقدرة 1320 ميجاوات في جزيرة "موهيشخالي" جنوب بنجلاديش، طبقا لما ذكره وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة، نصر الحامد.

 

وكانت بنجلاديش قد اعتمدت بناء 18 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم منذ عام 2008 .

 

وقال الوزير في بيان إعلامي في دكا اليوم الأحد "من الضروري بالنسبة لنا توليد الكهرباء من خلال المزيد من المصادر الصديقة للبيئة" في إشارة إلى دور بنجلاديش في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.


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