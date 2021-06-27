بكين ترحب بسحب أوكرانيا تأييدها لبيان مشترك مناهض للصين بمجلس حقوق الإنسان

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أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ترحيبها بقرار أوكرانيا سحب موافقتها على بيان مشترك مناهض للصين في الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الأحد - إنه "في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالبت أكثر من 90 دولة بالعدالة ودعمت الصين بطرق مختلفة، وفشلت محاولة عدد قليل من الدول الغربية لتشويه سمعة الصين بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ وهونج كونج والتبت".

وأضاف المتحدث أن "هذا أظهر تماما أن العدالة ستسود دائما وأن الناس لهم حكمهم العادل"، مبينا أن "تحركات بعض الدول الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وقمعها وعرقلة تنميتها بحجة الإنسانية ذهبت سدى".

وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية الأوكرانية أصدرت بيانا واضحا بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للصين، إذ تفيد التقارير أن أوكرانيا أصدرت بيانا على الموقع الرسمي لبعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسحبت تأييدها للبيان المشترك المناهض للصين الذي أصدرته كندا في جلسة مجلس حقوق الإنسان.

وأكد المتحدث أن "الصين ترحب بقرار الجانب الأوكراني الذي يعكس روح الاستقلال واحترام الحقائق ويتفق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".