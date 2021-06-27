قالت الفنانة علا غانم، إنها لا تمانع الكشف عن عمرها الحقيقي، كاشفة أنها ستبلغ الـ50 عامًا بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء السبت، أنها تريد دائمًا الاستمتاع بوقتها، معقبة: «أنا عاوزة الناس تشوفني ويقولوا عندها 50 سنة وعاملة إزاي، بغض النظر عن شكلي إن كان حلو وحش».

وبكت «علا» متأثرة بقسوة السنوات التي قضتها بعيدًا عن ابنتيها بعد أن سفَّرتهما للولايات المتحدة للإقامة هناك بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنها لم تتحمل البقاء في مصر دونهم فقرت السفر في أغسطس 2016.

وأوضحت أنها تمنت العيش مع ابنتيها قبل زواجهما، معتبرة أن السنوات التسع التي عاشتها دونهما خسرت خلالها أمورًا كثيرة، بينها مشاعرها، حتى قررت المغادرة.

وأفادت بأنها عادت إلى مصر بسبب حفل زفاف ابنتها كاميلا التي تعيش في مصر، مشيرة إلى أنها شعرت بقسوة شديدة بعد زواج ابنتها الثانية بسبب بعدهما عنها.