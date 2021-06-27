الحرس الثوري الإيراني: لدينا مسيرات يصل مداها لـ7 آلاف كيلومتر

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أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن الحرس يمتلك طائرات مسيرة يصل مداها إلى سبعة آلاف كيلومتر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن هذه الطائرات المسيرة كبيرة ويمكن أن تهبط في أي مكان.

وقال: "إننا في حرب عالمية كبرى محورها استقلالنا واعتمادنا على أنفسنا ومصداقيتنا".

جاء تصريح سلامي خلال مراسم أقيمت صباح اليوم لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" المضاد لكورونا الذي صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح.

وقال سلامي إن "أعداء إيران لا يسمحون لنا بتحويل الأموال للأدوية واللقاحات، ولا يسمحون لنا بتوفير احتياجاتنا الأساسية".