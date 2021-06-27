 حقوق إنسان النواب تطالب التعليم العالي بالتحقيق في واقعة فتاة الفستان - بوابة الشروق
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حقوق إنسان النواب تطالب التعليم العالي بالتحقيق في واقعة فتاة الفستان

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد فتحي
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 8:28 م
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها بشكل قاطع لواقعة التنمر التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ"فتاة الفستان".

وأكد طارق رضوان، رئيس اللجنة، تضامنه مع الفتاة، مطالباً وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار بسرعة التحقيق في واقعة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال رضوان، في بيان له اليوم، "لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار بالتدخل للتحقيق في هذه الواقعة وإعلان جميع الحقائق أمام الرأي العام.

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