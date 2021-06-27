السيسي يشيد بما حققه العراق من انتصارات ضد الإرهاب

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي بذلها العراق خلال الفترة الماضية، في مجال مكافحة الإرهاب.



وقال السيسي، في كلمته خلال أعمال القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مساء الأحد، «أود الإشارة إلى خطر عانينا منه جميعًا ومازال ماثلًا أمامنا ويستهدف دولنا وشعوبنا ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره وهو الإرهاب والفكر المتطرف».



وأضاف «أشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر».



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.