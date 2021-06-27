التحفظ على 42 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 42 طن "مواد كيماوية"، و105 عبوات "مطهر، وكحول"، مغشوشة، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ومقلدة لعلامة تجارية مُسجلة، وطلبت تحريات المباحث، والتحقيق مع المسئول عنهم بتهمة الغش التجاري.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام مالك مصنع لتعبئة المواد الكيماوية، وإنتاج المستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بحيازة أدوات تعقيم مجهولة المصدر.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بدخله على المضبوطات، معُدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.