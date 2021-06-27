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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد سقوط منطاد إثر مساسه بخط كهربائي في مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو، بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفر الحادث عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وذلك حسبما أعلنت السلطات المحلية.