 بالفيديو.. سقوط منطاد بولاية نيومكسيكو ومصرع 5 أشخاص - بوابة الشروق
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بالفيديو.. سقوط منطاد بولاية نيومكسيكو ومصرع 5 أشخاص

نور رشوان
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 2:16 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد سقوط منطاد إثر مساسه بخط كهربائي في مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو، بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفر الحادث عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وذلك حسبما أعلنت السلطات المحلية.


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