ترامب يسعى للانتقام من نائب جمهوري صوت لعزله

تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أول تجمع لحشد"اجعل أمريكا عظيمة مجددا" منذ أن ترك منصبه في يناير الماضي - وكما هو الحال في مناسبات ظهوره الأخرى بعد الرئاسة، فقد استمر في زعمه بأنه كان الفائز الفعلي في انتخابات 2020 واستمر في شكواه من الجمهوريين الذين ليسوا في جانبه.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أنه عندما ظهر اسم هيلاري كلينتون، خلال التجمع، صاح الحشد: "احبسوها!"

وكان ترامب يستهدف من التجمع الذي أقيم في منطقة كليفلاند توجيه النقد لعضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية أوهايو، النائب أنتوني جونزاليس، الذي كان بين عشرة جمهوريين أعضاء في مجلس النواب صوتوا لصالح عزله.

وقال ترامب عن جونزاليس: "يجب على كل جمهوري أن يصوت من أجل أن يترك منصبه".

وقبل التجمع، أوضح الرئيس السابق عن عزمه الانتقام من جونزاليس لتصويته لصالح عزله.