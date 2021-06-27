الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني بليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا.

وأضاف الأمين العام، في تصريح نقلته صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف شخص منذ العام الماضي، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لكل من هم بحاجة لها.

وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش في ليبيا كالمشروعات التي تركز على دعم الصحة، ووفرة الغذاء، والتعليم، والكهرباء، والصحافة، والريادة، والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.