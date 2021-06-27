التحفظ على طني مقطعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة بمطعم في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 2 طن و120 كيلو جرام "مقطعات لحوم، ودهون حيوانية" مجهولة المصدر، وبدون بيانات، تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان طبيعتها، والتحقيق مع المسئول عنهم، بتهمة الغش التجاري.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة، بحيازة "مقطعات لحوم، ودهون حيوانية"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المطعم، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بدخله على المضبوطات، التي تُشَكِل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، مُعدة تمهيدًا لطهيها وتقديمها للجمهور، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.