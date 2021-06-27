الصحة البريطانية بصدد التحقيق في كيفية تسريب فيديو فاضح لوزيرها السابق

تعتزم وزارة الصحة البريطانية فتح تحقيق في كيفية تسريب مقطع فيديو لوسائل الإعلام، يُظهر الوزير السابق، مات هانكوك، وهو يقبل ويعانق مساعدته، الأمر الذي أجبره على الاستقالة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

جاء هذا في تصريحات لوزير أيرلندا الشمالية براندون لويس، اليوم الأحد، بحسب "رويترز".

وقال الوزير: "أنا أعرف أن وزارة الصحة سوف تنظر في هذا الأمر لتفهم تحديدا كيف خرج هذا التسجيل من النظام"، وأضاف أن وزارة الصحة سوف تطلق تحقيقا داخليا في الأمر.

وقال: "ما فعله مات كان خطأ، لقد اعترف بهذا، ولذلك تقدم باعتذار فوري على سلوكه.. في نهاية المطاف اتخذ قرارا بأن موقفه لا يمكن الدفاع عنه ويشتت انتباهه عن عمل أكبر يتعين علينا جميعا القيام به، وهو الخروج من الجائحة".

وتقدم وزير الصحة البريطاني، أمس السبت، باستقالته على خلفية نشر صحيفة "الصن" لصورة ومقطع فيديو يظهر فيهم وهو يقبل ويعانق مساعدته جينا كولادانغيلو، داخل مكتبه.

وتسبب هذا الأمر في موجة غضب واسعة بين البريطانيين، ووصفته وسائل إعلام محلية بأنه "فضيحة أخلاقية".