تنديد دولي بإطلاق نار على مروحية تقل الرئيس الكولومبي

نددت عدة دول بعملية إطلاق النار على مروحية تقل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أثناء تحليقها فوق منطقة لإنتاج الكوكايين في شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع فنزويلا وقد نجا دوكى من الحادث.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن قادة الأرجنتين والمكسيك وتشيلي نددوا بانتهاج العنف، كما عبر خوان جونزاليس، المسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكى عن دعمه لدوكي على تويتر.

كما دعا قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى تحقيق كامل في ذلك الهجوم.

وقال دوكي في رسالة صوتية أرسلها مكتبه الصحفي إنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع الجمعة.



وتم إطلاق ست رصاصات على المروحية وهي من طراز "بلاك هوك"، وفقا لتقارير محلية.

وتنشط جماعات مسلحة غير شرعية مرتبطة بتهريب المخدرات في مقاطعة نورتي دي سانتاندير ، حيث وقع الهجوم.