الأهلي: لا نية لبيع ديانج

حسم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف النادي من بيع أليو ديانج، متوسط ميدان الفريق خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام العديد من الأندية العربية والأوروبية للتعاقد معه.

وقال توفيق، في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» الإماراتية اليوم الأحد: «لا نية لبيع عقد اللاعب ديانج حاليا».

وكانت العديد من التقارير أشارت في الفترة الأخيرة لتلقي الأهلي العديد من العروض من أجل التعاقد ع اللاعب المالي من بينها عرضا رسميا من العين الإماراتي للتعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي تعاقد مع أليو ديانج في يوليو 2019 مقابل مليون و100 ألف دولار، وقام بتجديد عقده في يناير الماضي ليستمر مع النادي حتى 2026.