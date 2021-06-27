التحفظ على 12 ألف لتر مياه داخل محطة تنقية بدون ترخيص في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 12 ألف لتر مياه شُرب، معبأة داخل تنكات، بدون بيانات، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، بعد تنقية مياه الصنبور بواسطة فلاتر "دون ترخيص"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، بتهمة الغش التجاري.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية؛ حول قيام المدير المسئول عن محطة لتنقية وتعبئة مياه الشرب "بدون ترخيص"؛ بحيازة كمية من المياه، بدون بيانات، وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المحطة، تم ضبط المسئول عنها، وبتفتيش أروقتها، عثر بدخلها على المضبوطات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، تمهيدًا لطرحها للبيع في الأسواق.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.