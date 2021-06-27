 افتتاح مجمع معارض ضخم للمليارديرة السويسرية مايا هوفمان في جنوب فرنسا - بوابة الشروق
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افتتاح مجمع معارض ضخم للمليارديرة السويسرية مايا هوفمان في جنوب فرنسا

مايا هوفمان
مايا هوفمان
د ب أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 5:12 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 5:12 ص

بعد أكثر من 10 سنوات من البناء، تم افتتاح مجمع معارض ضخم يعود للمليارديرة السويسرية مايا هوفمان في مدينة آرل بجنوب فرنسا اليوم السبت.

ويقع في وسط المجمع الذي يبلغ مساحته 11 هكتارا البرج المذهل الذي يبلغ ارتفاعه 56 مترا وصممه المهندس المعماري الأمريكي فرانك جيري.

وبمشروع "لوما آرل"، تكون الوريثة المشاركة لمجموعة هوفمان لا روش الصيدلانية، قد أنشأت واحدة من أكبر المشاريع الفنية والثقافية الخاصة في أوروبا.

وتقدر تكلفة برج جيري، الذي تتكون واجهته من حوالي 11 ألف شكل هندسي من الألومنيوم، بما يصل إلى 150 مليون يورو (180 مليون دولار).

وحصلت هوفمان، مجمعة الأعمال الفنية التي ولدت في بازل في عام 1956، على الموقع الضخم في وسط آرل، مقابل حوالي 10 ملايين يورو في عام 2010.

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