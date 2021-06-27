سياسيون ونواب عراقيون يدعون إلى تفعيل سريع للاتفاقيات مع مصر والأردن

دعا سياسيون ونواب عراقيون، اليوم الأحد، إلى تفعيل سريع للاتفاقيات مع مصر والأردن.

وقال السياسي العراقي المستقل ثائر منير الزبيدي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن عقد القمة العربية الثلاثية ببغداد يأتي تعزيزا لدور العراق في محيط العربي والإقليمي والعالمي، داعيا إلى تفعيل سريع للاتفاقيات المتفق عليها وخاصة بالجانب الاقتصادي والتبادل التجاري وفتح الأسواق في مصر والأردن للمنتجات والبضائع العراقية.

وأضاف أن الجميع ينتظر من قادة البلدان الثلاثة وحدة الموقف تجاه الأزمات والقضايا المهمة التي تسود المنطقة العربية والشرق الأوسط، داعيا إلى الإسراع بالربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وأن تكون علاقاتها بداية لانضمام دول عربية أخرى.

من جانبها، دعت النائبة عالية نصيف، رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين إلى استثمار انعقاد القمة الثلاثية لتحشيد المواقف العربية إلى جانب العراق في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

وقالت إن انعقاد القمة العربية الثلاثية في بغداد هو بحد ذاته إنجاز مهم على صعيد استعادة الدور المحوري للعراق في الساحة العربية، وهذه الخطوة يجب أن نستفيد منها ونستثمرها بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت نصيف أن التحديات الراهنة التي يواجهها العراق تتطلب الدعم من قبل الدول العربية وتقوية العلاقات معها بما يحقق المنفعة ويقوي المواقف المشتركة على الساحة الدولية، وبناءً على ذلك نأمل أن يقوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باستثمار هذه القمة بهذا الاتجاه.