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احتفل محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن حسابات إياب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك كهربا كبديل في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني وقدم اداء طيب أمام الترجي.

وهنأ كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جماهير الاهلي بالصعود لنهائي دوري الأبطال.

كما وجه كهربا الشكر لجماهير الأهلي على تقديم الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية.

ويلعب الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 17 يوليو القادم في نهائي دوري الأبطال.