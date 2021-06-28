تقرير: احتجاز رئيس تحرير صحيفة آبل ديلي في هونج كونج بتهمة التآمر

اعتقلت السلطات في مطار هونج كونج، رئيس تحرير صحيفة "أبل ديلي" فونج واي كونج بتهمة التآمر مع قوة أجنبية، حسبما ذكرت شبكة "تي في بي"، نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها.

وقالت الشبكة إنه تم اعتقال فونج أثناء محاولته مغادرة المدينة، وهذه هي سابع عملية اعتقال في الصحيفة هذا الشهر.

واستغلت الصين قانون الأمن الوطني، الذي فرضته على هونج كونج العام الماضي لقمع ما وصفته بقوات انفصالية بعد الاحتجاجات التي هزت المدينة في عام 2019، حيث اعتقلت نشطاء مدافعين عن الديمقراطية، الأمر الذي أثار انتقادات من الغرب.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتقلت السلطات ثلاثة من كبار محررري "أبل ديلي" واثنين من المديرين التنفيذيين في شركة "نيكست ديجيتال" التي تنشر الصحيفة، حيث توجه 500 شرطي إلى مقر الشركة.

ويقضي مؤسس الصحيفة، قطب الإعلام جيمي لاي، حاليا عقوبة في السجن لدوره في احتجاجات غير مرخصة، وتم اتهامه بالتآمر الخارجى المزعوم أيضا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقام نشطاء هونج كونج بوداع الصحيفة في وقفة منتصف الليل، حيث أصبحت الصحيفة المؤيدة للديمقراطية آخر ضحايا حملة بكين لاسكات المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.