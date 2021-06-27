الاتحاد المصري للتأمين يدرس ضوابط الاكتتاب في التأمين الهندسي

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة "GIG" للتأمين، إن الاتحاد المصري للتأمين يدرس حاليًا ضوابط الاكتتاب في التأمين الهندسي، وسيخاطب الهيئة خلال الأيام القليلة المقبل لاعتماده.



وأضاف الزهيري، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر المال "بورتفوليو إيجيبت 2021"، بعنوان: "التقدم تحت وطأة الوباء" اليوم الأحد، أن جائحة كورونا المستجد، أثرت إيجابًا على قطاع التأمين وانخفض معدل خسائر وتعويضات التأمين التكميلي والتأمين الإجباري خلال الفترة الأولى لها في مصر، كما أنها أدت إلى الإسراع في خطوات التحول الرقمي في قطاع التأمين بمصر.



وأوضح الزهيري، أن الاتحاد توسع في الإصدار والتوقيع والتحصيل الإلكتروني للوثائق، وكذلك دور الوسطاء في التسويق الإلكتروني للوثائق، مؤكدا أن الاتحاد دعم شركات التأمين الأعضاء في التعاقد مع شركات التحصيل الإلكتروني بهدف تقليل التحصيل النقدي واستخدام الكاش.



وأكد أن مجمعة تأمين السفر توفر مبلغ تأمين سنوي 50 ألف دولار بقسط 300 جنيه وهى تفيد شريحة كبيرة من العملاء.



وأشار إلى أن أسواق إعادة التأمين العالمية شهدت تشددًا منذ 3 سنوات وتكبدت تعويضات كبيرة، حيث بلغت تعويضات حادث مرفأ بيروت 1.5 مليار دولار مما تسبب في تعديل أسعار التأمين وزيادة الالتزام بشروط الوثائق وضوابط الاكتتاب، لافتًا إلى أن الاتحاد أرسل ضوابط الاكتتاب للهيئة العامة للرقابة المالية وفي انتظار إقرارها.