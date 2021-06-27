مجلس الوزراء السوداني: بلينكن يؤكد دعمه لعملية الانتقال الديمقراطي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعمه لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وفق بيان مجلس الوزراء السوداني.

وذكر المجلس، في بيان مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، حيث أكد بلينكن تطلع الحكومة الأمريكية لاستمرار دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السودانية.

واستمع بلينكن، إلى شرح وافٍ من رئيس الوزراء السوداني حول مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، حيث أكد الطرفان أهمية توافق السودانيين وتوحدهم بكافة خلفياتهم ومرجعياتهم على إنجاح هذا الانتقال التاريخي بما يؤسس لديمقراطية راسخة وسلام مستدام، كما تم التأكيد على أن أحد أهم متطلبات الدولة الديمقراطية الحديثة هو وحدة مؤسسات الدولة.

وأكد بلينكن دعم حكومة بلاده لرئيس مجلس الوزراء السوداني وحكومته ذات القيادة المدنية.

وشدد رئيس الوزراء السوداني ووزير الخارجية الأمريكي، على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا أنها تُعتبر الآن في أفضل أحوالها، مع ضرورة تطويرها في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناولت المناقشات مختلف التطورات على الساحة الإقليمية، وأهمية حل القضايا والمشاكل التي تطرأ بما يضمن تماسك مجتمعات المنطقة وبما يحفظ السلام والاستقرار في الإقليم والقارة.