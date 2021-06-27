الوزير: 2400 جرار وعربة قطار تعرضت للتخريب بسبب الانفلات الأمني في ثورة يناير

الوزير: نستهدف زيادرة ركاب القطارات بنحو مليوني مواطن في اليوم خلال عام 2023



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن 500 مليون جنيه هي قيمة موارد السكة الحديد من متهربي دفع التذاكر، مشيرًا إلى أنه ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه قيمة ما يتم توفيره للسكة من بيع الخردة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي هو من وجه بربط طن الخردة بسعر طن الحديد وهو 7 آلاف جنيه، لافتًا إلى متابعته بنفسه لملف الخردة شهريًا.

وأوضح أنه يتم استثمار كل متر بأراضي السكة الحديد من خلال إنشاء ازدواج للسكة وتوسعة الرصيف وإضافة ورش جديدة، مضيفًا أن البعض يقوم تطوير السكة الحديد ولايريد لمصر أن تتبوأ مكانتها في هذا القطاع.

وذكر أن أسطول السكة الحديد كان يعمل بالكامل قبل ثورة 25 يناير 2011 ولكن بعد الثورة ونتيجة الانفلات الأمني تم تخريب ما يقرب من 400 جرار وألفين عربة من أصل 4 آلاف، ما أدى لتراجع عدد الركاب إلى 600 أو 700 ألف مواطن.

وأوضح أنه عندما تولى الوزارة كان ييستهدف استعادة الطاقة الاستيعابية للقطارات لتجمل مليون راكب ونحو 1% من بضاعة الجمهورية، مؤكدًا أنه بحلول عام 2023 يستهدف عدد ركاب نحو مليوني راكب يوميًا.

وأشار إلى شراء 110 جرارًا خلال العام الماضي في ظل كورونا تم دفع ثمن 10 منهم من موارد السكة، بقيمة بلغت 27 مليون جنيه، ذاكرًًا أنه يتم التفاوض حاليًا مع شركات أمريكية وبنك إعادة الإعمار الأوروبي لتوريد 100 جرار جديد و50 أخري وتأهيل 50 أخرى.