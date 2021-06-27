هادي يغادر إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية دورية

أعلنت الحكومة اليمنية، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي توجه مساء أمس السبت، الى الولايات المتحدة لإجراء فحوصاته الطبية الدورية المعتادة.

وزار هادي الولايات المتحدة للخضوع لفحوص طبية وللعلاج في عامي 2019 و2020 ويتلقى علاجا لمشكلة في القلب منذ عام 2011.

ويشهد اليمن أزمة كبيرة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات اليمن عام 2011، مما أدى إلى نشوب صراع بين الحكومة برئاسة عبد ربه منصور هادي، والذي لجأ إلى السعودية، وبين الحوثيين.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.