نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان امتحانات الفترة المسائية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ في زيارة مفاجئة مساء اليوم السبت.

وطالب نائب رئيس الجامعة - في بيان اليوم - بالعمل على تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها أولًا بأول، مشيدا بانتظام العمل داخل اللجان، ووجود أستاذ المادة ومطالبا بالالتزام بتطبيق توصيات لجنة الأزمات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع التزام الكلية بتجهيز لجان خاصة للعزل داخل الكلية، بجانب وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة.

رافق نائب رئيس الجامعة - خلال الجولة - الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي، عميد الكلية، والدكتور أيمن فوزي المستكاوي، رئيس كنترول شعبة الشريعة، والدكتور خالد شعبان أبو النجا، رئيس كنترول شعبة أصول الدين.