السعودية تعترض اثنتين من الطائرات المسيرة المفخخة الحوثية تجاه جنوب غربي المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت، اليوم الأحد، مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وأكد التحالف، في بيان له مساء اليوم الأحد" أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كل المحاولات العدائية باتجاه السعودية".

وكثفت الميليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية رغم اعلان المملكة في شهر مارس الماضي عن مبادرة لوقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.