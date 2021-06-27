أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، أن باب الترشيح للانتخابات المقبلة أغلق نهائيا، فيما أشارت إلى أن سجل الناخبين يتضمن أكثر من 24 مليون ناخب.
وذكرت المفوضية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن سجل الناخبين العام تضمن نحو 24 مليونا و30 ألف ناخب من ضمنهم المواليد الجدد لأعوام 2001 و2002 و2003.
وأشارت إلى أن مجلس المفوضين قرر بالإجماع أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من عملية الاقتراع.
وأكد البيان أن "باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أُغلق نهائيا في الأول من مايو"، ونفت نفيا قاطعا ما تتداوله وسائل الإعلام خلاف ذلك، واعتبرته مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.
وأوضح البيان أنه "مع قرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من أكتوبر المقبل، يعمل موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفي العقود بصورة متواصلة طوال أيام الأسبوع ولساعات متأخرة من العمل اليومي لإنجاز المهام الموكلة إليهم".