أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، أن باب الترشيح للانتخابات المقبلة أغلق نهائيا، فيما أشارت إلى أن سجل الناخبين يتضمن أكثر من 24 مليون ناخب.

وذكرت المفوضية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن سجل الناخبين العام تضمن نحو 24 مليونا و30 ألف ناخب من ضمنهم المواليد الجدد لأعوام 2001 و2002 و2003.

وأشارت إلى أن مجلس المفوضين قرر بالإجماع أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من عملية الاقتراع.

وأكد البيان أن "باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أُغلق نهائيا في الأول من مايو"، ونفت نفيا قاطعا ما تتداوله وسائل الإعلام خلاف ذلك، واعتبرته مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.

وأوضح البيان أنه "مع قرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من أكتوبر المقبل، يعمل موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفي العقود بصورة متواصلة طوال أيام الأسبوع ولساعات متأخرة من العمل اليومي لإنجاز المهام الموكلة إليهم".