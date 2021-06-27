الهند تحقق بشأن استخدام طائرات مسيرة في استهداف قاعدة جوية في جامو

قالت الشرطة الهندية اليوم الأحد، إن محققين هنديين يحققون فيما إذا كان التفجيرين اللذين استهدفا قاعدة جوية مشددة الحراسة في جامو وكشمير قد تم تنفيذهما بعبوات ناسفة ألقتها طائرات مسيرة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الهندي، إن الانفجارين غير القويين وقعا بعد منتصف الليل بقليل في المنطقة التابعة من الناحية الفنية لقاعدة جامو الجوية.

وتسبب أحد التفجيرين في أضرار طفيفة في سقف أحد المباني، بينما وقع الآخر في منطقة مفتوحة وأسفر عن إصابة شخصين، ولم يلحق التفجيران أي ضرر بأي من المعدات.

وقال قائد شرطة جامو وكشمير ديلباج سينج للصحفيين إن طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض وبها حمولات قد استخدمت على الأرجح في التفجيرين، ووصف سينج الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وتم تأكيد ذلك، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرات مسيرة في هجوم في الهند.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن وكالة التحقيقات الوطنية، التي تحقق في الحوادث الإرهابية، قد انضمت إلى التحقيقات مع الشرطة والقوات الجوية.

وتبعد قاعدة جامو الجوية نحو 14 كيلومترا عن الحدود الدولية مع باكستان، ولم يتضح بعد من أين أقلعت الطائرات المسيرة.

وتشهد الهند حركة انفصالية عنيفة في منطقة جامو وكشمير على مدى عقود، قتل خلالها أكثر من 45 ألف شخص - من المتشددين وأفراد قوات الأمن والمدنيين.

وتنقسم المنطقة المتنازع عليها إلى شطرين، أحدهما تديره الهند والآخر تديره باكستان.