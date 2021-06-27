مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية: الانتهاء من 75% بمشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي

قالت عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطىء بالإسكندرية، إن هناك لجنة تفقدت أعمال مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى الأثرية بحي الجمرك على مدار يومين متتاليتين، والذى يعد أول مشروع بحري متكامل لحماية القلعة بتكلفة 267 مليون جنيه وسيتم تسليمه قريبا.

وأضافت عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم الانتهاء من 75% من أعمال مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى الأثرية، مشيرة إلى الانتهاء من تدعيم المشاية وحاجز الأمواج واللسان البحري والكوبري بالكتل الخرسانية لحماية القلعة بنسبة 100% من تأثير الأمواج ودخول السراديب، وحماية الصخرة الأم للقلعة ووقف تأثير النحر واستعادة الشاطئ الرملي بالتغذية بالرمال.

وتابعت عبد الحميد، أنه تم العمل فى صب كتل خرسانية لتدعيم سور كورنيش الإسكندرية في المنطقة ما بين الميناء الشرقي وحتى محطة الرمل، لعمل ممشى خرساني ملاصق للسور .