الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمطروح تستقبل وزيرة التضامن

قال المهندس صالح سلطان، أمين حزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب، استقبلت اليوم السبت الدكتورة نيفين القباج، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك أثناء زيارتها للمحافظة؛ لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت والمشروعات.

وحضر الاستقبال واللقاء بوزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر مجلس العمد والمشايخ، كل من النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، والنائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ والنائب جمال الشوري عضو مجلس النواب، والنائب رزق جالي عضو مجلس النواب، والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان والاحتفال بتخرج دفعة من متعافي الإدمان، وافتتح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع على مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

وتابعت وزيرة التضامن مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة ١٨٠٠ متر مربع، ويضم ١١ غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

واختتمت زيارتها لمحافظة مطروح، بتفقد دار رعاية الأيتام "بنين" بحي الشروق، والتي تم اسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها ١٧ ابنًا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلى ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.