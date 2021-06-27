تحدث الفنان رامي جمال، مع متابعيه عن مرض البهاق، بعد إصابته به العام الماضي.

وخلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، نصح "جمال" جميع من يعاني من هذا المرض، بتقبل وضعه الجديد والشعور بأنه شخص مميز في المجتمع.

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وأكد أنه لم يتلق علاج للمرض؛ لأنه لا يوجد علاج حتى الآن، ولكنه جمع معلومات كثيرة عنه حتى يستطيع معرفة ما يحدث في جسمه من تغيرات، ناصحًا الجميع بفعل ذلك.

ووفقا لموقع مستشفى "كليفلاند كلينك" الأمريكية، فإن البهاق عبارة عن اضطراب جلدي يتسبب في ظهور أماكن بيضاء بالجسم؛ نتيجة تدمير الخلايا التي تنتج "الميلانين"، وهي المادة المسؤولة عن لون الجلد.

وهناك عدة أسباب للإصابة بالبهاق، منها اضطراب المناعة الذاتية، وهو مرض يدفع الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة لتدمير الخلايا الصبغية، والعوامل الوراثية، وهو ما يعني أن الأبناء ستزيد احتمالية إصابتهم بالبهاق، في حالة إصابة أحد الوالدين به.

ويمكن أن يصاب الإنسان بالبهاق نتيجة تدمير الخلايا ذاتيًا، وهذا يحدث عندما تصاب الخلايا بخلل، إضافة إلى التعرض لإجهاد عاطفي أو بدني، ولكن السبب الأخير ليس منتشرًا مقارنة بالأسباب الأخرى.

وبالرغم من أن شكل البهاق يمكن ملاحظته بسهولة بمجرد ظهوره، إلا أنه يوجد 3 أنواع منه، وهم: "البهاق القطعي، وغير القطعي، والكامل"، ولكل نوع أعراض يمكن التعرف عليه من خلالها - بحسب هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية.

وأعراض النوع الأول، تتمثل في ظهور بقع بيضاء على منطقة واحدة في الجسم، وهو أقل شيوعًا مقارنة بالنوع الثاني، وعادةً ما يظهر عند الأطفال أكثر من البالغين.

أما النوع الثاني، فيمكن اكتشافه من خلال ملاحظة ظهور بقع بيضاء على المنطقة الخلفية لليد وحول الفم والعين، إضافة إلى المرفقين والقدمين والركبتين.

والثالث يسهل معرفته؛ حيث أنه ينتشر في الجسم بالكامل تدريجيًا.

وبحسب لموقع "افري داي هيلث"، فإن انتشار مرض البهاق لا يصاحبه ألم، ولكن هذا يمكن أن يحدث في حالة الإصابة بحروق شمس في البقع البيضاء، ولذلك يجب حماية الأماكن المصابة من الشمس، من خلال وضع واقي الشمس أو ارتداء ملابسة مناسبة.

وفي بعض الحالات، يؤثر البهاق على الجسم بشكل آخر؛ حيث يمكن أن يتسبب في حدوث تشوهات بشبكية العين أو اختلاف في لون القزحية أو الإصابة بقصور الغدة الدرقية أو مرض السكري أو فقر الدم أو داء الثعلبة، وأحيانا يعاني البعض من القلق المستمر والاكتئاب؛ لعدم القدرة على مواجهة المجتمع وتقبل الشكل الجديد للجسم.