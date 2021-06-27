شرطة اسطنبول تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد محتجين في مسيرة للمثليين

تجمع مئات الأشخاص في اسطنبول اليوم السبت للمشاركة في ما يعرف باسم موكب الفخر، متحدين حظر التظاهر والوجود المكثف للشرطة.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين ساروا في الجزء الأوروبي من المدينة، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكان الأحداث.



وذكرت التقارير أنه تم إطلاق مقذوفات بلاستيكية على الحشد. وقال المنظمون إنه تم القبض على عدة أشخاص.



ودعا تحالف من مجموعات مختلفة إلى المسيرة تحت شعار "الشارع لنا" للاحتجاج على موقف تركيا التي تتزايد عدائيته تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.



وبدأت السلطات في إقامة الحواجز في اليوم السابق للفعالية، وحظرت حكومة المنطقة التظاهرة قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدئها، مستشهدة بقانون يسمح بمنع الاحتجاجات التي تنتهك "الأخلاق".



وقال يلدز تار المنتمي لمنظمة "كاوس جي إل" : "في تركيا، نواجه تغييرا جذريا في سياسة الحكومة تجاه أفراد مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا) منذ عام 2015. وأعلنت الدولة الحرب، إن جاز التعبير، على أفراد مجتمع الميم".