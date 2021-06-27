 جنوب أفريقيا وموزمبيق تسعيان لزيادة نسبتيهما في خط رومبكو للغاز - بوابة الشروق
الأحد 27 يونيو 2021 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

جنوب أفريقيا وموزمبيق تسعيان لزيادة نسبتيهما في خط رومبكو للغاز

د ب ا
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:18 ص

مارست شركتان مملوكتان للدولة في جنوب أفريقيا وموزمبيق حقوقهما الوقائية لزيادة حصصهما في خط أنابيب الغاز رومبكو من شركة ساسول المحدودة.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان للشركة أن كل من شركة آي جاس الجنوب أفريقية وشركة كامبانيا موكامبيكانا دي جاسودوتو الموزمبيقية سوف تمتلك الآن 40% من خط الأنابيب، بدلا من 25% لكل منهما سابقا، مع احتفاظ ساسول بالنسبة المتبقية .

 

وأبرمت شركة ساسول المصنعة للكيماويات والوقود في أمايو صفقة مع مجموعة من المشترين.

 

وقالت في ذلك الوقت إن الصفقة المقترحة تخضع للتنازل أو ممارسة الحقوق الوقائية من جانب حملة الأسهم.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك