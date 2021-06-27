 إصابة شخصين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي - بوابة الشروق
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إصابة شخصين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:17 ص

هز انفجاران صغيران، قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي، في مدينة جامو، شمال البلاد اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة شخصين، فيما يشتبه أنه هجوم بطائرة مسيرة، طبقا لما ذكرته مصادر مطلعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

 

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب التحقيقات الجارية أن واحدا من الانفجارين وقع في الثكنات العسكرية.

 

وقال اشيش موجي، أحد المتحدثين باسم سلاح الجو عبر الهاتف، إنه وردت أنباء عن وقوع الانفجارين من منطقة فنية بالقاعدة، وتسبب واحد منهما في إلحاق "أضرار طفيفة" بسقف أحد المباني.

 

وأضاف أنه توجد إصابات.

 


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