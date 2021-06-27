تنشيط السياحة الأردنية: وصول طائرة سياح روسية إلى مطار الملك حسين في العقبة

أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وصول طائرة سياح روسية إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، فجر اليوم الأحد، وسط توقعات بتزايد أعداد هذه الرحلات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطائرة هي الثانية ضمن رحلات مبرمجة للمملكة الأردنية بمعدل رحلة أسبوعيا، تستمر حتى نهاية العام الحالي.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، إن وصول الطائرة إلى العقبة وانطلاق السياح الروس منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة كافة، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية.

وأضاف أن حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن تدعمه الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، لاسيما وأن المملكة استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب منخفضة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

بدوره، أكد مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن بدء وصول السياح الأجانب يحمل نتائج إيجابية مستقبلية للحركة السياحية بالمملكة، مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة إلى العقبة، تسهم بشكل لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة، وقال: "نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات الروسية التي تحمل سياحا للمملكة خلال الفترة المقبلة".