الأوقاف: استرداد أعيان وقفية قيمتها 7 مليارات جنيه في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات مشددة بالمحافظة على أملاك الوقف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء السبت، أن الوزارة استطاعت في عهد الرئيس السيسي، استرداد أعيان وقفية تُقدَّر قيمتها بسبعة مليارات جنيه، بينها 36 وقفًا هذا العام فقط بقيمة 880 مليون جنيه.

وأشار إلى أن حق الوقف لا يمكن أن يسقط أبدًا بالتقادم، بمعنى أن من يضع يده على قطعة أرض تخص الأوقاف المصرية يتم استرداده منه على الفور وفقًا للتوجيهات المشددة، لافتًا إلى أن الإجراءات تتم من خلال التعاون بين هيئة الأوقاف وكافة مؤسسات الدولة لاستعادة حقوق الوقف.

وأوضح أن هيئة الأوقاف المصرية خلال العام المالي 2020 / 2021 تمكنت من تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات، بقيمة مليار و800 مليون جنيه، بينما كانت قيمة الإيرادات في 2014 / 2015 تبلغ 629 مليون جنيه.

وأفاد بأن الإيرادات تنفق على عدة بنود بينها تحسين أوضاع الأئمة، مؤكدًا أنه كانت هناك زيادة في بدل صعود الإمام للمنبر بقيمة 1000 جنيه في 2016، وزيادة ثابتة بقيمة 600 جنيه للحاصل على ليسانس، و800 جنيه للحاصل على ماجستير، 1000 جنيه للحاصل على الدكتوراه وذلك في 2019، وزيادة ثالثة قيمة 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه لحملة دبلومة الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي، وذلك في يناير2021.

وأكد أن إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه 7775 جنيهًا بدلًا من 1417 جنيهًا في عام 2014.

ونوه بأن جانبًا آخر تنفق عليه الإيرادات وهو عمارة المساجد، كاشفًا عن إجراء هذا العام إحلال وتجديد وصيانة وترميم وفرش في 6500 مسجد على مستوى الجمهورية، بتكلفة تتجاوز ثلاثة مليارات و450 مليون جنيه.